تعطيل عصابة إلكترونية ابتزت مؤسسات أوروبية كبرى عن طريق “الفدية”

البلاد- متابعات

قالت الشرطة الألمانية إنها بالتعاون مع شركاء بينهم يوروبول والإف بى أى والسلطات فى أوكرانيا، استطاعت تعطيل عصابة جريمة إلكترونية تعتمد على استخدام الفدية، والتي لها علاقة بروسيا، وقامت بابتزاز شركات ومؤسسات كبرى على مدار سنوات جنت خلالها ملايين اليورو.

وقالت الشرطة فى دويسلدروف الألمانية إنه تم تحديد هوية 11 فردا على صلة بالجماعة التي تعمل بطرق مختلفة منذ عام 2010 على الأقل، وإن بين أبرز ضحايا تلك العصابة، خدمات الصحة الوطنية فى بريطانيا، ومستشفى جامعة دوسلدروف، التي تأثرت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها ببرنامج دوبيل بامر فى 2020.

وتوفيت سيدة كانت فى حاجة إلى علاج عاجل بعد أن تم نقلها إل مدينة أخرى لتلقى العلاج بسبب ما حدث.

ويبدو أن العصابة التي يزعم أنها وراء برنامج الفدية، والمعروفة باسم DoppelPaymer، مرتبطة بجماعة فى روسيا، والتي شاركت فى عملية سرقة البنوك قبل أن تصبح جرائم الفدية كارثة عالمية.

وتقول قناة ABC News الأمريكية إن برامج الفدية تعد من أكثر جرائم الإنترنت تخريبا فى العالم، وعادة ما تخترق العصابات المتمركزة فى روسيا الشبكات وتقوم بسرقة معلومات حساسة قبل أن تقول بتنشيط برمجيات خبيثة تشوش البيانات، ويطلب المجرمون الأموال مقابل فك مفاتيح التشفير ووعد بعدم نشر البيانات المسروقة عبر الإنترنت.

وفى تنبيه صدر فى عام 2020، قال الإف بى أى إن برنامج الفدية “دوبيل بامر” تم استخدامه منذ أواخر عام 2019 في استهداف صناعات هامة عبر العالم بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ والتعليم وكانت المطالبة تكون دائما بفدية باهظة قد تصل إلى الملايين.