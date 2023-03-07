باخموت في قبضة روسيا

البلاد – وكالات

باتت باخموت الأوكرانية في قبضة روسيا، ما استدعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لبحث الوضع في المدينة المحاصرة مع كبار القادة العسكريين، إذ بيّن مكتبه أن اثنين منهم أيدا مواصلة الدفاع عن المدينة الواقعة في شرق البلاد في مواجهة القوات الروسية.

وأضاف المكتب في بيانه المنشور على موقعه الإلكتروني، أن فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة وأولكساندر سيرسكي قائد القوات البرية “فضلا استمرار العملية الدفاعية وتعزيز المواقع الأوكرانية في باخموت. وبحسب مكتب الرئاسة الأوكراني، يعتزم الجيش تعزيز مواقعه في باخموت.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس (الاثنين)، إن مدينة باخموت بشرق أوكرانيا لها أهمية رمزية أكثر منها عملياتية، وإن أي تقدم بشأنها لا يعني بالضرورة أن موسكو استعادت قوة الدفع في جهودها العسكرية المستمرة منذ عام. وقال أوستن للصحافيين خلال زيارته للأردن: “أعتقد أن لها قيمة رمزية أكثر من القيمة الاستراتيجية والعملياتية”، مضيفاً أنه لن يتوقع ما إذا كانت القوات الروسية ستسيطر على باخموت أو متى ستقوم بذلك، مضيفاً أن سقوطها لن يعني بالضرورة أن الروس غيروا مسار هذه المعركة.

فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني، أمس، إسقاط 13 طائرة مسيرة متفجرة انطلقت من جنوب روسيا ليلاً بعدما دوت صفارات الإنذار لساعات في كييف. وقال سلاح الجو على تطبيق تليغرام، إن القوات الروسية أطلقت 15 طائرة إيرانية الصنع من طراز شاهد من منطقة بريانسك شمال شرق كييف، أسقطت القوات الأوكرانية 13 منها.