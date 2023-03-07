«الغذاء»: اللحوم المصنعة بأسواق المملكة آمنة

البلاد ـ الرياض

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن اللحوم المصنعة والموجودة بالأسواق السعودية، آمنة صِحِّيّاً وَصالحة للاستهلاك الآدمي. وذكرت هيئة الغذاء –عبر تويتر- رداً على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن اللحوم المصنعة المتواجدة بأسواق المملكة، تخضع لمواصفات واشتراطات تضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي، وذلك حسب التشريعات العالمية، وإن لم تكن خياراً صحياً.

وطلب المواطن في استفساره، رد هيئة الغذاء على تصريحات منتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي حول أن اللحوم المصنعة مثل النقانق والمرتدلا، تسبب السرطان مثلها مثل التدخين. من جهتها أخرى، أوضحت هيئة الغذاء في وقت سابق، أن استخدام الفقع أو الكمأة يكون خلال 10 أيام من استخراجه.

وأشارت إلى أن حفظ الفقع لفترة أطول بالأساليب المعتادة عبر السلق أو التجميد يفقده قوامه ونكهته. وقالت إنه لتحضير الفقع يجب الحرص على إزالة المناطق سوداء اللون وتنظيفه من التربة جَيِّداً، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

وذكرت الهيئة أبرز فوائد الفقع وهي احتواؤه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية واحتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، كما أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفسفور.