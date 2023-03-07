شاهد.. الأهلي يعبر نجران ويتصدر دوري” يلو”

حائل- خالد الحامد
اعتلى فريق الأهلي صدارة دوري ” يلو” لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على مضيفه نجران 0/2 في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، لحساب منافسات الجولة الـ 24 من المسابقة.
د71‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
عبدالله المقرن يحرز الهدف الأول 👏#نجران_الأهلي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/5Islyz86nn
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 7, 2023
أحرز هدفي الأهلي اللاعب عبدالله المقرن في الدقيقة 71، ومراد خضري في الدقيقة 90+3 من عمر اللقاء. وشهدت المواجهة طرد لاعب نجران كريستيان مارتنيز بالبطاقة الحمراء.
د90+3⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
مراد خضري يضيف الهدف الثاني 👏#نجران_الأهلي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/x8s0pMIJiw
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 7, 2023
بتلك النتيجة، انفرد الأهلي بصدارة دوري ” يلو” بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين أمام الحزم 50 نقطة، فيما توقف رصيد نجران عند 19 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.