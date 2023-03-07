الرياضة

شاهد.. الأهلي يعبر نجران ويتصدر دوري” يلو”

صحيفة البلادaccess_time15 / شعبان / 1444 هـ       7 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
اعتلى فريق الأهلي صدارة دوري ” يلو” لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على مضيفه نجران 0/2 في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، لحساب منافسات الجولة الـ 24 من المسابقة.

أحرز هدفي الأهلي اللاعب عبدالله المقرن في الدقيقة 71، ومراد خضري في الدقيقة 90+3 من عمر اللقاء.  وشهدت المواجهة طرد لاعب نجران كريستيان مارتنيز بالبطاقة الحمراء.

بتلك النتيجة، انفرد الأهلي بصدارة دوري ” يلو” بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين أمام الحزم 50 نقطة، فيما توقف رصيد نجران عند 19 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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