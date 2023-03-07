إيران تناور من جديد

البلاد – وكالات

بدأت إيران في المناورة من جديد لإطالة أمد الاتفاق النووي، في ظل تأكيد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن حل المشاكل العالقة مع إيران سيستغرق وقتاً، مبيناً أنه لا توجد خارطة زمنية للتعامل مع الملف الإيراني.

وقال وفقاً للعربية أمس (الاثنين): “يجب أن نتعلم من خبراتنا السابقة، ومما تعلمته فإن خارطة الطريق والمواعيد والتواريخ يمكن ألا تستجيب للواقع الذي نواجهه. نركز في الوقت الحالي على حل المشاكل العالقة أمامنا. وبالطبع نتعامل مع خلفية قائمة على وقائع سياسية، وندرك أنها لا يمكن أن تستمر هكذا”. وتابع: “أود أن نحلها بحلول الأسبوع المقبل، لكن بالطبع ستستغرق وقتاً”.

وقال غروسي، إن إيران وافقت على السماح للوكالة بالمضي قدماً في تنفيذ المزيد من تدابير المراقبة والتحقق الإضافية حول الأنشطة النووية الإيرانية التي اعتبرها ضرورية لأداء مهمتها، غير أن مراقبين يرون أنها مناورة جديدة من إيران لكسب الوقت.

وشدد غروسي في بيان مُعد سلفاً لكي يلقيه أمام مجلس محافظي الوكالة في فيينا، أن تنفيذ ذلك سيكون شديد الأهمية، لأنه سيسمح للوكالة بإنشاء خط أساس جديد سيكون ضرورياً في حالة استئناف طهران تطبيق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، معبراً عن تطلعه لمتابعة المناقشات الفنية والتنفيذ الفوري والكامل للضمانات الإيرانية وما ورد في البيان المشترك الصادر مع محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

يذكر أن غروسي قام بزيارة إلى طهران يومي 3 و4 مارس، وأجرى جولتين من المحادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.