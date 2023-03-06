محطات إعلامية للدوسري

وزير الاعلام سلمان الدوسري حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد، وبدأ حياته المهنية في 1998م مع “المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق”، ومراسلاً في صحيفة “الاقتصادية”، ثم صحيفة “الشرق الأوسط”، واستمر بالعمل في المجموعة حتى ترأس “الاقتصادية” في 2011م، ثم “الشرق الأوسط” في 2014م، كما تقلد رئاسة تحرير مجلة الرجل، ومجلة المجلة، وهو عضو مجلس تحرير لقناتي “العربية” و”الحدث” في مايو 2021م.

وأجرى الأستاذ سلمان الدوسري خلال مشواره الإعلامي، العديد من الحوارات مع صناع القرار والمسؤولين، وقام بتغطية مناسبات عديدة محلية وإقليمية ودولية، وأسهم في طرح قضايا مختلفة في الشؤون الخليجية والعربية والدولية، ولديه عمود صحافي في صحيفة الشرق الأوسط يتناول مختلف القضايا.

– نال سلمان الدوسري وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية.