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محطات إعلامية للدوسري

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1444 هـ       6 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وزير الاعلام سلمان الدوسري حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد، وبدأ حياته المهنية في 1998م مع “المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق”، ومراسلاً في صحيفة “الاقتصادية”، ثم صحيفة “الشرق الأوسط”، واستمر بالعمل في المجموعة حتى ترأس “الاقتصادية” في 2011م، ثم “الشرق الأوسط” في 2014م، كما تقلد رئاسة تحرير مجلة الرجل، ومجلة المجلة، وهو عضو مجلس تحرير لقناتي “العربية” و”الحدث” في مايو 2021م.

وأجرى الأستاذ سلمان الدوسري خلال مشواره الإعلامي، العديد من الحوارات مع صناع القرار والمسؤولين، وقام بتغطية مناسبات عديدة محلية وإقليمية ودولية، وأسهم في طرح قضايا مختلفة في الشؤون الخليجية والعربية والدولية، ولديه عمود صحافي في صحيفة الشرق الأوسط يتناول مختلف القضايا.
– نال سلمان الدوسري وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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