للاستحواذ ودمج الشركات.. هيئة المنافسة تصدر 13 قرار عدم ممانعة خلال فبراير

البلاد- متابعات:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة أنها أصدرت 13 قرار عدم ممانعة لطلبات الاستحواذ وعدم الاندماج خلال شهر فبراير الماضي.

وبحسب الهيئة، مثلت طلبات الاستحواذ ما نسبته 85%، بينما مثلت طلبات المشاريع المشتركة ما نسبته 7.5% و طلبات الاندماج مانسبته 7.5% من إجمالي القرارات الصادرة.

وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة.

وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، بأن الهيئة قامت بإصدار 33 قرار عدم ممانعة منذ بداية العام الحالي.

وكان من ضمن الموافقات الصادرة للهيئة العامة للمنافسة في شهر فبراير الماضي، إنشاء مشروع مشترك بين شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) و شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) في توفير خدمات تحليلات البيانات الضخمة واندماج (شركة المتحدة للتأمين التعاوني) مع (شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.