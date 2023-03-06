شاهد.. الفتح يتغلب على الهلال بثنائية

جدة- محمود العوضي
تصوير- عثمان الشمراني
واصل فريق الهلال نتائجه السلبية ونزيف النقاط، وخسر أمام فريق الفتح بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، من الجولة 18 من دوري روشن.
🎥 هدف الفتح الأول
⚽️ كريستيان تيو
#️⃣ #الهلال_الفتح pic.twitter.com/A6SwEbxgkB
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 6, 2023
سجل هدفي الفتح كل من” كريستيان تيبو وخالد الغنام في الدقيقتين 39 و80 من عمر المباراة، قلص النتيجة لفريق الهلال صالح الشهري في الدقيقة 90+4.
🎥 هدف الفتح الثاني
⚽️ خالد الغنام
#️⃣ #الهلال_الفتح pic.twitter.com/Hj6raOAnwL
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 6, 2023
🎥 هدف الهلال الأول
⚽️ صالح الشهري
#️⃣ #الهلال_الفتح pic.twitter.com/AIegZ7kptx
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 6, 2023
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفتح إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الهلال عند 33 نقطة في المركز الخامس.