الرياضة

شاهد.. الفتح يتغلب على الهلال بثنائية

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1444 هـ       6 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 

جدة- محمود العوضي

تصوير- عثمان الشمراني

واصل فريق الهلال نتائجه السلبية ونزيف النقاط، وخسر أمام فريق الفتح بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، من الجولة 18 من دوري روشن.

سجل هدفي الفتح كل من” كريستيان تيبو وخالد الغنام في الدقيقتين 39 و80 من عمر المباراة، قلص النتيجة لفريق الهلال صالح الشهري في الدقيقة 90+4.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفتح إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الهلال عند 33 نقطة في المركز الخامس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.