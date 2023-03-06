زوجة بايدن ترفض اقتراح خضوع الرئيس الأمريكي لاختبارات الكفاءة العقلية

البلاد – وكالات

أعلنت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، عن تراجعها بشأن مخاوفها على عمر وصحة الرئيس، معربة عن رفضها الشديد لاقتراح قدمته المرشحة الرئاسية الجمهورية نيكي هايلي للسياسيين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا لإجراء اختبار الكفاءة العقلية.

وتجدر الإشارة إلى أن اختبار الكفاءة العقلية الإلزامي للسياسيين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا، بمثابة ضربة قوية لبايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، منافس هالي في الانتخابات التمهيدية الجمهورية.

وأوضحت جيل بايدن لشبكة “سي إن إن” ردا على سؤال عما إذا كان زوجها يفكر في إجراء مثل هذا الاختبار إذا أعيد انتخابه في عام 2024، مؤكدة “أمر سخيف لن نناقش أبدا شيئا من هذا القبيل”.

ووسط استعداد آل بايدن لحملة رئاسية محتملة لعام 2024، استشهدت السيدة الأولى بجدول سفر بايدن الأخير باعتباره يعكس قدرته على التحمل.

يذكر أن بايدن يبلغ من العمر 80 عامًا، ويعتبر أكبر شخص تولى رئاسة الولايات المتحدة، ويسعى لإعادة انتخابه في عام 2024.

ويوم الجمعة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خضع لعملية جراحية في 16 فبراير لإصابة جلدية في صدره تبين أنها سرطانية وانتهت بنجاح.