تيرشتيغن يمضي 287 يومًا بشباك نظيفة في كامب نو

مر 287 يومًا منذ آخر هدف هز شباك الألماني مارك أندري تيرشتيغن، حارس مرمى برشلونة، في مسابقة الدوري الإسباني بملعب “كامب نو” من اللعب المفتوح، في رقم غير مسبوق لأي حارس مرمى في تاريخ النادي الكاتالوني بحسب ما نشرته يومية “آس” الإسبانية الاثنين.

ويعود آخر هدف استقبله تيرشتيغن في “الليغا” على أرضه إلى مايو 2022، عندما انهزم برشلونة 0-2 أمام فياريال بآخر جولات الموسم الماضي.

وخلال 12 مباراة خاضها “البلوغرانا” على ميدانه في الموسم الحالي 2022-2023، لم يستقبل الحارس تيرشتيغن أي هدف من اللعب المفتوح.

الهدف الوحيد الذي سكن شباك برشلونة في الموسم الحالي بملعب “كامب نو” جاء في ديربي كاتالونيا أمام جاره إسبانيول ضمن مباريات المرحلة الـ15 من الليغا، وسجّله المهاجم المخضرم خوسيلو من علامة الجزاء بالدقيقة 73، حينما أُجبر البارسا على التعادل 1-1.

ويمضي تيرشتيغن موسمه العاشر تواليًا بقميص برشلونة منذ وفادته صيف 2014 من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، مقابل 12 مليون يورو.

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وقاد تيرشتيغن برشلونة الأحد لفوز صعب على فالنسيا 1-0 في ملعب “كامب نو” لحساب الأسبوع الـ26 من الليغا، حيث ابتعد البارسا في صدارة المسابقة بواقع 62 نقطة، متفوقًا على حامل اللقب والمطارد ريال مدريد الذي جمع 53 نقطة.