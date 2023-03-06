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تسليم أولى رخص المحاماة الأجنبية

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1444 هـ       6 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

سلم وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المُقام في الرياض تحت شعار “نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين.

وحصل على الرخص شركة هيربيرت سميث فريهيلز، وشركة ليثم آند واتكنز، وشركة كليفورد تشانس.

وتأتي الرخص لمكاتب المحاماة العالمية التي تعمل في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة في المملكة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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