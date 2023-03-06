بحضور عبدالعزيز بن تركي الفيصل.. سحب قرعة الدورين الأول والثاني ببطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023

الرياض – هاني البشر
تصوير- مشاري البجيدي
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم،
وأعضاء مجلس الاتحاد ورؤساء وممثلي الاتحادات والأندية العربية، أجريت مساء اليوم في العاصمة
السعودية الرياض، مراسم قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك لمرحلتي الدورين
الأول والثاني، التي شارك في مراسم سحبها نجوم العرب؛ ماجد عبدالله وحمود سلطان وخالد بدرة
وعصام الحضري وعماد الحوسني ومحمد نور وزهير بخيت، وذلك بمشاركة رئيس اللجنة المنظمة
عبدالله الجنيبي والأمين العام المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان.
وجاءت نتائج قرعة الدور الأول على النحو التالي:
– الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي.
– الصفاقسي التونسي وقطر القطري.
– البرج اللبناني والوحدة الإماراتي.
– النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني.
– المحرق البحريني والسيب العماني.
– نواذيبو الموريتاني وشباب الأردن الأردني.
– الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي.
– المريخ السوداني وتشرين السوري.
– الهلال السوداني والمنامة البحريني.
– طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي.
– فحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسي.
– الكويت الكويتي وشبيبة الساورة الجزائري.
وجاءت قرعة الدور الثاني (المجموعات) على النحو التالي:
– المجموعة الأولى: الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، Q3 ، الشرطة العراقي.
– المجموعة الثانية: السد القطري، الوداد المغربي، Q4، الهلال السعودي.
– المجموعة الثالثة: الزمالك المصري، Q5، النصر السعودي، Q2.
– المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، Q1، Q6.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماع مجلس الاتحاد السادس والسبعين، مساء اليوم في الرياض بحضور أعضاء المجلس، وتم خلاله اعتماد تقرير الأمين العام الفني والإداري والمالي، والاطلاع على تحضيرات كأس الملك سلمان للأندية، بجانب الاطلاع على أجندة ومسابقات الاتحاد العربي لعام 2023 واعتمادها، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة للاتحاد.
من جانب آخر، وبحضور سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تم مساء اليوم توقيع اتفافية بين الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل لاستضافة الاتحاد السعودي للدور الثاني من البطولة الصيف القادم في مدن أبها والطائف والباحة بالمملكة العربية السعودية.