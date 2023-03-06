انتهاء موسم نيمار مع باريس سان جيرمان

قال بطل فرنسا، باريس سان جيرمان، في بيان رسمي اليوم الاثنين: إن مهاجمه البرازيلي نيمار جونيور سيغيب لعدة شهور نتيجة إصابة في الكاحل.

وكشف البيان أن نيمار (31 عامًا) سيخضع لعملية جراحية في الكاحل الأيمن، بعد أن تلقّى خلاله ضربات متتالية في الموسم الحالي.

وتعرّض نيمار لإصابة أمام ليل 19 فبراير الماضي، في إطار المرحلة الـ24 من الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز “بي إس جي” 4-3.

خضوع نيمار إلى العملية الجراحية سيعني أن موسمه انتهى تمامًا مع سان جيرمان، حيث يحتاج بين 3 و4 أشهر للتعافي بحسب البيان.

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ومن المنتظر سفر نيمار إلى العاصمة القطرية الدوحة في الأيام القليلة المقبلة لإجراء العملية الجراحية في عيادات مؤسسة “أسبيتار”.

سجّل الجناح المنضم إلى باريس صيف 2017، ما مجموعه 18 هدفًا وقدّم 17 تمريرة حاسمة إلى زملائه من 29 مباراة في كل البطولات هذا الموسم.