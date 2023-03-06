“الغذاء والدواء”: اللحوم المصنعة المتواجدة بالأسواق “آمنة”

البلاد- متابعات

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن اللحوم المصنعة والمتواجدة بالأسواق السعودية، “آمنة صحيا وصالحة للاستهلاك الآدمي”.

وذكرت هيئة الغذاء –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن اللحوم المصنعة المتواجدة بأسواق المملكة، تخضع لمواصفات واشتراطات تضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي، وذلك حسب التشريعات العالمية، وإن لم تكن خياراً صحياً.

وطلب المواطن في استفساره، رد هيئة الغذاء على تصريحات منتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي حول أن اللحوم المصنعة مثل النقانق والمارتدلا، تسبب السرطان مثلها مثل التدخين.

وسبق وأوضحت هيئة الغذاء في وقت سابق، أن علامة «الضفدع» التي توجد على بعض المنتجات بالأسواق، ليس لها علاقة بمكونات المنتج، مشيرة إلى أن علامة الضفدع تشير إلى أن المؤسسة المُنتِجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة، كما تُشير إلى أن الشركة المصنعة تم خضوعها للتدقيق المكثف من قِبل الشهادات الصارمة والمعايير.