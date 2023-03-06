السعودية تحتضن “مستقبل التربية والثقافة والعلوم”

البلاد – الرياض

تستضيف الرياض بعد غد الأربعاء ولمدة يومين، مؤتمر مستقبل التربية والثقافة والعلوم، تحت شعار “معاً نحو التغيير في القرن 21″، بمشاركة أكثر من 100 منظمة دولية وإقليمية، في مقدمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسسكو”، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وذلك في تجمُّع عالمي هو الأول من نوعه منذ إنشاء المنظمات قبل نصف قرن.

وسيغطي المؤتمر – الذي تنظِّمه “الألكسو” واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم – أكثر من 20 جلسةً وحلقةَ نقاش، بهدف صياغة رؤية جديدة مشتركة، وتعزيز فرص التعاون بين المنظمات، وسط حضور أكثر من 65 متحدثًا، بينهم ممثلون رفيعو المستوى من “الألكسو” و”الإيسيسكو” و “اليونسكو”، وضيوف آخرون من منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، والمنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية.

وسيركز مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم على أربعة محاور رئيسة تشمل “إعادة تصور مستقبل المنظمات الدولية” و “قيادة منظومة تتطلع نحو المستقبل” و”تمكين الاستثمار ومشاركة المعرفة” و”تمكين الفرص المشتركة للتعاون”، في حين سيوفر منصةً لرسم خارطة طريق نحو مستقبل أفضل وتشجيع الحوار المفتوح.