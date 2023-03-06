الرياضة

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة القادسية والحزم 

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1444 هـ       6 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حسم التعادل الإيجابي 1/1 لقاء فريقي القادسية والحزم، الذي احتضنه استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل القادسية كريم عريبي في الدقيقة 11، وسجل هدف التعادل للقادسية للحزم أولا جون في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة، أصبح رصيد القادسية 26 نقطة بالمركز الخامس عشر، وارتفع رصيد الحزم إلى 50 نقطة بالمركز الأول مؤقتًا في انتظار ما تسفر عنه مواجهة نجران والأهلي.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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