التعادل الإيجابي يحسم مواجهة القادسية والحزم 

حائل- خالد الحامد
حسم التعادل الإيجابي 1/1 لقاء فريقي القادسية والحزم، الذي احتضنه استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل القادسية كريم عريبي في الدقيقة 11، وسجل هدف التعادل للقادسية للحزم أولا جون في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة، أصبح رصيد القادسية 26 نقطة بالمركز الخامس عشر، وارتفع رصيد الحزم إلى 50 نقطة بالمركز الأول مؤقتًا في انتظار ما تسفر عنه مواجهة نجران والأهلي.
د7‘⚽️ هدف لـ @qadisiyah1967
كريم عريبي يحرز الهدف الأول 👏#القادسية_الحزم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/IZ30qrEB3R
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 6, 2023