الأخدود يعبر هجر ويرتقي للثالث في دوري يلو

العدد 23854 الاثنين 14 شعبان 1444 هـ 03/07/2023 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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