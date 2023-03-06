الرياضة

الأخدود يعبر هجر ويرتقي للثالث في دوري يلو

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1444 هـ       6 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
قفز فريق الأخدود للمركز الثالث؛ بعد فوزه على ضيفه هجر بهدفين لهدف في المواجهة التي جرت على استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل للأخدود أحمد المولد في الدقيقة 46، وكاكا مينديز بالدقيقة 78، فيما قلص النتيجة لهجر أدريانو في الدقيقة 73 من عمر المباراة.


بتلك النتيجة، أصبح رصيد الأخدود 47 نقطة بالمركز الثالث، وبقي هجر على رصيده 29 نقطة بالمرتبة العاشرة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.