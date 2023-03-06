الأخدود يعبر هجر ويرتقي للثالث في دوري يلو

حائل- خالد الحامد
قفز فريق الأخدود للمركز الثالث؛ بعد فوزه على ضيفه هجر بهدفين لهدف في المواجهة التي جرت على استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
د45+1‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
أحمد المولد يحرز الهدف الأول 👏#الأخدود_هجر
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/rCQTHR60yF
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 6, 2023
سجل للأخدود أحمد المولد في الدقيقة 46، وكاكا مينديز بالدقيقة 78، فيما قلص النتيجة لهجر أدريانو في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة، أصبح رصيد الأخدود 47 نقطة بالمركز الثالث، وبقي هجر على رصيده 29 نقطة بالمرتبة العاشرة.