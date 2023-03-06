افتتح المؤتمر الدولي ومعرض التقنيات.. الصمعاني: المملكة تعزز قيم العدالة بالابتكارات الرقمية

البلاد – الرياض

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المملكة عملت في ظل رؤية 2030، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على تطوير القطاعات كافة ومنها قطاع العدالة، من خلال دِعم الابتكارات الرقمية، وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية، تعزز قيم العدالة والشفافية”.

جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال المؤتمر العدلي الدولي في الرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي ، ونخبة من المختصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 4000 مشارك، و50 متحدثاً وخبيراً دولياً.

وقال في كلمته الافتتاحية إن السعودية هي “مملكة الفرص” كما وصفها سمو ولي العهد، مضيفاً “وفي القطاع العدلي لدينا فرص كبيرة للتعاون والمشاركة في الموضوعات ذات البعد القانوني، لتحقيق العدالة وترسيخ أركانها، وإيجاد أفضل السبل لرفع مستوى جودة المخرجات العدلية ، وتحقيق المنفعة المتبادلة”.

وقد دشن وزير العدل بمشاركة عدد من وزراء الدول المشاركة في المؤتمر، معرض التقنيات العدلية الذي يستعرض التقنيات العالمية ويتيح للزوار معرفة المستجدات في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي فيما يخص العدل والقانون، ويحتوي على عدة أجنحة منها: العدالة الوقائية، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والقضاء، والتنفيذ، وغيرها.