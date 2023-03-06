استطلاع المرئيات حول رسوم الأراضي وكاميرات المراقبة

البلاد – الرياض

تعزيزاً للشفافية في البيئة التشريعية، تعرض منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية حالياً 35 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً طرحتها 11 جهة حكومية؛ بهدف تمكين العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

من هذه المشروعات التنظيمية:”تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية” بهدف فرض الرسم بنسبة أعلى من (2.5 %) من قيمة الأرض، وتقليص مدة التسجيل.

ومشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، ويهدف إلى معالجة برامج تملك المساكن للموظفين، والصكوك والسندات المصدرة، والضمانات المالية لقبول الاعتراض. واتساقاً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنمية وتقدم ورفاهية المجتمع من خلال حفظ أمن المواطن والمقيم والممتلكات العامة والخاصة، طرحت وزارة الداخلية مشروع “اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية”، ويهدف المشروع إلى تعزيز الجانب الأمني في جميع الأماكن والأنشطة، والمرافق الحكومية والعامة والتجارية.