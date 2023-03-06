إطلاق المرحلة الثالثة من “نفيس” لتسهيل تبادل المعلومات الصحية للمرضى

البلاد- متابعات

أعلن مجلس الضمان الصحي، اليوم الاثنين، عن إطلاق المرحلة الثالثة من المنصة الوطنية الصحية الموحدة “نفيس”.

وذكر الضمان الصحي –عبر حسابه بموقع تويتر- أن إطلاق المرحلة الثالثة جاء بحضور الأمين العام لمجلس الضمان الصحي د. شبّاب الغامدي، وأكثر من 200 منشأة صحية.

يذكر أن منصة “نفيس” تعنى بتسهيل تبادل المعلومات الصحية للمرضى، ومشاركة البيانات المالية والإدارية والتي ستوفر الرؤية والشفافية لجميع المستفيدين.

وتأتي منصة نفيس في إطار التحول الرقمي للقطاع الصحي في المملكة، وتحقيقًا لأحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات الصحية.