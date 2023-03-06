أمير نجران يدشن مشروعات طرق

البلاد – نجران

دشّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بمكتبه بالإمارة أمس، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من قيادات المنظومة، 7 مشروعات تنموية للطرق بمنطقة نجران، بإجمالي أطوال بلغ 134 كلم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 311 مليون ريال.

ورفع سمو أمير المنطقة باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمه، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ على ما تحظى به منطقة نجران، من اهتمام وحرص ودعم سخي على تحقيق تنمية شاملة، وضمان استدامتها، باعتماد العديد من المشاريع وتنفيذ البرامج والمبادرات، التي جعلت المنطقة تعيش واقعاً مختلفاً تدل عليه معالم وملامح التنمية الجلية في شتى المجالات.

كما ثمن حرص وزارة النقل على تحقيق طموحات ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ لخدمة المواطن والمقيم والزائر.