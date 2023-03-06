أمير القصيم يطلع على مشروع مليون شجرة

البلاد – بريدة

اطلع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على المرحلة الأولى من مشروع شركة المياه الوطنية لاستزراع مليون شجرة في واحة بريدة بالمنطقة، وذلك ضمن مشاريع الاستزراع وزيادة الغطاء النباتي باستخدام المياه المجددة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي.

واستمع سموه إلى شرح من رئيس القطاع الشمالي المهندس عبدالمحسن الفريحي، واطلع على عرض عن تفاصيل المشروع، والمستهدفات المستقبلية لاستكمال المرحلة المتبقية من عملية التشجير.

وأشاد أمير القصيم بهذه المبادرات التي تأتي امتداداً لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومبادرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – السعودية الخضراء، المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 لحماية وتعزيز البيئة، وكذلك مبادرة “أرض القصيم خضراء”، كما أشاد سموه بجهود شركة المياه الوطنية نحو الاستفادة القصوى من المياه المجددة في زيادة الغطاء النباتي.