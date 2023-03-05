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50 حديقة تستقبل المتنزهين بنجران

صحيفة البلادaccess_time13 / شعبان / 1444 هـ       5 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ نجران

تشهد المتنزهات الطبيعية بنجران إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، للاستمتاع بالأجواء الربيعية ولقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء بين أحضان الطبيعة وممارسة رياضة المشي وركوب الدرجات. وهيأت أمانة نجران منتزه الملك فهد بغابة سقام، ومنتزه الأمير جلوي بن مساعد في أبا رشاش، وأكثر من 50 حديقة عامة لاستقبال الزوار والمتنزهين، للاستمتاع بالأجواء الغائمة والربيعية التي تشهدها المنطقة في أول أيام الإجازة الدراسية، لقضاء أوقات من الاستجمام والترفيه ضمن مساحات من المسطحات الخضراء والأشجار ونوافير المياه، إضافة إلى مجاميع الألعاب والعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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