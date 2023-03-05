بقيمة 2.5 مليار دولار.. «أكوا باور» السعودية تبني محطتين شمسيتين في أوزبكستان

طشقند – وكالات

أعلنت وزارة الطاقة في أوزبكستان أن شركة “أكوا باور” السعودية ستبني محطتين للطاقة الشمسية في أوزبكستان بقدرة إجمالية تبلغ 1.4 غيغاواط، وثلاثة أنظمة تخزين بسعة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاواط، موضحة في بيان أن الطرفين وقعا اتفاقيات استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار بشأن المشروع وصفقات تشتري أوزبكستان بموجبها الكهرباء من المحطتين.

وبموجب الاتفاق، ستبني “أكوا باور” محطة بقدرة 400 ميغاواط ونظام تخزين بسعة مماثلة في إقليم طشقند ومحطة بقدرة واحد غيغاواط ونظام تخزين بسعة 400 ميغاوات في منطقة سمرقند وكذلك نظام تخزين بسعة 400 ميغاواط في إقليم بخارى. وتواجه أوزبكستان نقصا في الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطاتها التقليدية لتوربينات الغاز بسبب الانخفاض الطبيعي للإنتاج في الحقول الناضجة، ووقعت في السنوات القليلة الماضية صفقات لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة.