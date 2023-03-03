608214 مبنى مطلوب إزالتها فورًا في تركيا

البلاد- وكالات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده حددت 214 ألفا و608 مبنى في مناطق الزلزال، بحاجة للهدم الفوري إثر تضررها من الزلزال.

وأشار أردوغان، في كلمة أدلى بها اليوم الجمعة، خلال اجتماع “درع مواجهة المخاطر الوطني التركي”، المنعقد في مدينة إسطنبول أن: “الأعداد النهائية للوحدات السكنية والمنازل الريفية المزمع إنشاؤها في مناطق الزلزال ستتضح قريبا مع انتهاء عمليات إزالة الأنقاض”.

وشدد على أن: “الحكومة ستحرص خلال تشييد البنى الجديدة بمناطق الزلزال على مراعاة العديد من العوامل، وأهمهما المتعلقة بالأرضية والظروف الجيولوجية”.

وأوضح أردوغان أن: “مشاريع إعادة الإعمار ستكون أكثر أمنا ومقاومة للكوارث المحتملة”.

ودعا أردوغان في حضور علماء وخبراء محليين ودوليين، إلى حشد الجهود لإطلاق “درع مواجهة المخاطر الوطني التركي”، في محاولة لمواجهة الكوارث الطبيعية في البلاد.