كانوا يسرقون الخام فانفجر أنبوب النفط.. مقتل 12 نيجيريًا احتراقًا

البلاد- وكالات

لقي 12 شخصا حتفهم، اليوم الجمعة، جراء انفجار أنبوب للنفط الخام في جنوب نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة، في حادثة تضاف إلى سلسلة حوادث مماثلة في الدولة الغنية بالنفط.

وقالت شرطة ولاية ريفرز إن “الانفجار الذي وقع في بلدة روموركبي بمنطقة إيموها، تسبب به لصوص ومخربون”.

وأوضحت الناطقة باسم شرطة الولاية جريس إيرينج كوكو في بيان أن “الضحايا كانوا يسرقون الخام عندما شب حريق في المكان”.

وأضافت: “حتى الآن، يُعتقد أن 12 شخصا ماتوا احتراقا. ولا تزال هويات الضحايا مجهولة”.

وحذرت الناطقة الأهالي من تخريب أنابيب النفط وسرقتها، وهي مسائل شائعة في المنطقة وتضر بإنتاج النفط والعائدات الوطنية.

وقالت منظمة “مركز الشباب والدفاع عن البيئة” غير الحكومية، إن “الانفجار والنيران تسببا بمقتل عشرات الأشخاص بينهم نساء”.

وحمّلت المنظمة مسؤولية الكارثة إلى عمليات تكرير غير قانونية للنفط والسرقة.

وحرائق أنابيب النفط شائعة في نيجيريا، أكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا. وغالبا ما تنجم عن السرقة والتخريب.

وقتل المئات في لاجوس ومناطق الجنوب الغنية بالنفط في السنوات القليلة الماضية.