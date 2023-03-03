شاهد.. برشلونة يحسم ذهاب كلاسيكو كأس ملك إسبانيا

انتصر برشلونة خارج قواعده على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، سهرة الخميس بهدف دون مقابل .

سجّل هدف المباراة الوحيد المدافع البرازيلي لريال مدريد، إيدير ميليتاو، في الدقيقة 26 عبر النيران الصديقة بالخطأ في مرماه.

وجاءت النتيجة عكس مجريات المباراة، حيث سيطر ريال مدريد على الكرة وكان الطرف الأخطر طيلة الدقائق التسعين.

في حين عمد الضيف برشلونة إلى التكتل الدفاعي وحماية منطقة جزاء، حيث استحوذ على الكرة بنسبة لم تتعد 35٪.

تحين موقعة الإياب بين برشلونة وريال مدريد يوم الأحد 5 أبريل المقبل في أرضية ملعب “سبوتيفاي كامب نو” حيث يحتاج البارسا إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2022-2023.