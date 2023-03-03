شاهد.. النصر يحبط مفاجأة الباطن ويحافظ على الصدارة

جدة- محمود العوضي
تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي
أحبط فريق النصر مفاجأة فريق الباطن، واستطاع تحقيق فوز غال على السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة مثيرة جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مرسول بارك لحساب الجولة 19 من دوري روشن.
🎥 هدف الباطن الأول
⚽️ رينزو لوبيز
#️⃣ #النصر_الباطن pic.twitter.com/a9tQnR2HAG
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 3, 2023
تقدم الباطن عن طريق اللاعب رينزو لوبيز بعد مرور 17 دقيقة. حاول النصر بعدها إدراك التعادل ولكن استبسال لاعبي الباطن حال دون ذلك، وفي الوقت بدل الضائع تمكن لاعب النصر عبدالرحمن الغريب تعديل النتيجة في الدقيقة 90+3.
🎥 هدف التعادل للنصر
⚽️ عبدالرحمن غريب
#️⃣ #النصر_الباطن pic.twitter.com/prKRZfWvdP
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 3, 2023
🎥 هدف النصر الثاني
⚽️ محمد آل فتيل
#️⃣ #النصر_الباطن pic.twitter.com/aNTeMA5FWx
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 3, 2023
ثم أضاف زميله محمد آل فتيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 90+12 ثم عزز محمد مران النتيجة
لفارس نجد بالهدف الثالث في الدقيقة 19+14؛ ليحافظ النصر على صدارة دوري روشن برصيد 46
نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة، فيما يتذيل الباطن المسابقة
برصيد 7 نقاط.
🎥 هدف النصر الثالث
⚽️ محمد مران
#️⃣ #النصر_الباطن pic.twitter.com/x8wvpiBQaz
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 3, 2023