الرياضة

شاهد.. النصر يحبط مفاجأة الباطن ويحافظ على الصدارة

صحيفة البلادaccess_time11 / شعبان / 1444 هـ       3 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي

أحبط فريق النصر مفاجأة فريق الباطن، واستطاع تحقيق فوز غال على السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة مثيرة جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مرسول بارك لحساب الجولة 19 من دوري روشن.

تقدم الباطن عن طريق اللاعب رينزو لوبيز بعد مرور 17 دقيقة. حاول النصر بعدها إدراك التعادل ولكن استبسال لاعبي الباطن حال دون ذلك، وفي الوقت بدل الضائع تمكن لاعب النصر عبدالرحمن الغريب تعديل النتيجة في الدقيقة 90+3.

ثم أضاف زميله محمد آل فتيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 90+12 ثم عزز محمد مران النتيجة

لفارس نجد بالهدف الثالث في الدقيقة 19+14؛ ليحافظ النصر على صدارة دوري روشن برصيد 46

نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة،  فيما يتذيل الباطن المسابقة

برصيد 7 نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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