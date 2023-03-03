شاهد.. الاتفاق يقلب الطاولة على الرائد بثنائية

جدة- محمود العوضي
استعاد فريق الاتفاق نغمة الفوز، تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد أنطونيو، بعد سلسلة من النتائج السلبية، وتمكن من خطف فوز قاتل 1/2 خلال المباراة التي جمعته بنظيره الرائد، عصر اليوم الجمعة في بريدة، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن.
🎥 هدف الرائد الأول
⚽️ محمد فوزير
#️⃣ #الرائد_الاتفاق pic.twitter.com/GEBaJbJRkU
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 3, 2023
تقدم فريق الرائد بهدف بعد مرور 22 دقيقة من ركلة جزاء سددها لاعبه محمد فوزير قبل أن يتعادل السويدي روبن كوايسون للاتفاق في الدقيقة 45+7، قبل أن يضيف لاعبه سنوسي هوساوي الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.
🎥 هدف التعادل للاتفاق
⚽️ كوايسون
#️⃣ #الرائد_الاتفاق pic.twitter.com/xtdQGhj7Cl
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 3, 2023
هدف الفوز في اللحظات الأخيرة عن طريق اللاعب سنوسي هوساوي ⚽️👏#الرائد_الاتفاق #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ADgy0ob8o5
— نادي الاتفاق (@Ettifaq) March 3, 2023
بهذه النتيجة،، رفع فريق الاتفاق رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 22 في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة 21 في المركز 12.