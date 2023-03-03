الرياضة

شاهد.. الاتفاق يقلب الطاولة على الرائد بثنائية

صحيفة البلادaccess_time11 / شعبان / 1444 هـ       3 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

استعاد فريق الاتفاق نغمة الفوز، تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد أنطونيو، بعد سلسلة من النتائج السلبية، وتمكن من خطف فوز قاتل 1/2 خلال المباراة التي جمعته بنظيره الرائد، عصر اليوم الجمعة في بريدة، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن.

تقدم فريق الرائد بهدف بعد مرور 22 دقيقة من ركلة جزاء سددها لاعبه محمد فوزير قبل أن يتعادل السويدي روبن كوايسون للاتفاق في الدقيقة 45+7، قبل أن يضيف لاعبه سنوسي هوساوي الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.

بهذه النتيجة،، رفع فريق الاتفاق رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 22 في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة 21 في المركز 12.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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