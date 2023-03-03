شاهد.. الاتحاد يعبر الخليج بثلاثية ويتصدر دوري روشن

جدة- محمود العوضي
تغلب فريق الاتحاد على مضيفه الخليج بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما في الدمام، ضمن الجولة 19 من دوري روشن؛ ليتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن مؤقتًا برصيد 44 نقطة في انتظار مباراة النصر صاحب الـ 43 نقطة.
🎥 هدف الاتحاد الأول
⚽️ عبدالرزاق حمدالله
#️⃣ #الخليج_الاتحاد pic.twitter.com/MCvoMegitV
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 3, 2023
نجح الاتحاد في تسجيل الهدف الأول عن طريق عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء، في الدقيقة 54.
ثم أضاف رومارينهو الهدف الثاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة.
🎥 هدف الاتحاد الثاني
⚽️ رومارينهو
#️⃣ #الخليج_الاتحاد pic.twitter.com/atPz4Ev4iP
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 3, 2023
وعزز الاتحاد تقدمه بالهدف الثالث عن طريق المدافع أحمد شراحيلي في الدقيقة 73؛ ليرفع الاتحاد رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الخليج عند 16 نقطة في المركز 14.
🎥 هدف الاتحاد الثالث
⚽️ أحمد شراحيلي
#️⃣ #الخليج_الاتحاد pic.twitter.com/qnmCQk9MWu
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 3, 2023