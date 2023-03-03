الرياضة

شاهد.. الاتحاد يعبر الخليج بثلاثية ويتصدر دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time11 / شعبان / 1444 هـ       3 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تغلب فريق الاتحاد على مضيفه الخليج بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما في الدمام، ضمن الجولة 19 من دوري روشن؛ ليتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن مؤقتًا برصيد 44 نقطة في انتظار مباراة النصر صاحب الـ 43 نقطة.

نجح الاتحاد في تسجيل الهدف الأول عن طريق عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء، في الدقيقة 54.
ثم أضاف رومارينهو الهدف الثاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وعزز الاتحاد تقدمه بالهدف الثالث عن طريق المدافع أحمد شراحيلي في الدقيقة 73؛ ليرفع الاتحاد رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الخليج عند 16 نقطة في المركز 14.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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