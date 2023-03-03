الرياضة رسميًا.. مشاركة 32 فريقًا في كأس الملك بداية من الموسم المقبل

جدة- محمود العوضي

أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل نظامًا جديدًا لكأس خادم الحرمين الشريفين بداية من الموسم المقبل (2023-2024). وأعلن الاتحاد السعودي عبر حسابه على “تويتر” إقرار إقامة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32 اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2024-2023، بحيث تضم فرق دوري روشن للمحترفين الـ 18، والفرق الـ14 الأعلى ترتيبًا قبل بداية الموسم من دوري يلو للمحترفين، على أن تُجرى قرعة دور الـ 32 على مستويين، وقرعة مفتوحة بعد كل دور اعتبارًا من نهاية دور الـ32. كما تم تكليف لجنة المسابقات والإدارة المالية بإعادة تقييم ورفع مكافآت الفرق المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم القادم. وينص النظام الحالي على مشاركة 16 فريقًا في منافسات كأس الملك وهم أندية دوري روشن للمحترفين. وثمن المجلس الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لقطاع كرة القدم والمتابعة الدائمة من سمو وزير الرياضة، الأمر الذي أسفر عن إعلان استضافة المملكة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم للأندية 2023. واطلع المجلس على خطة استضافة كأس العالم للأندية، مشيدًا بالعمل الجماعي مع وزارة الرياضة والجهات المعنية في وضع الترتيبات اللازمة للاستضافة.