الرياضة

دوري الأندية الممتازة للبلياردو .. الفتح والأهلي يتصدران ترتيب المجموعات

صحيفة البلادaccess_time11 / شعبان / 1444 هـ       3 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – محمد الجليحي

تصدر فريق الفتح ترتيب فرق المجموعة الأولى في ختام مواجهات الجولة الثانية من الدوري السعودي للأندية الممتازة للبلياردو  بعد فوزه اليوم الجمعة على ضيفه فريق القادسية بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 رافعا رصيده النقطي الى 4 نقاط من فوزين ومتصدر الترتيب .

و في نفس المجموعة حقق فريق الهلال الفوز على ضيفة فريق مضر بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 وبذات النتيجة تمكن فريق الإتفاق من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الزلفي .

كما تصدر فريق الأهلي ترتيب المجموعة الثانية  في ختام مواجهات الجولة الثانية من الدوري السعودي للأندية الممتازة للبلياردو  بعد فوزه اليوم الجمعة على مضيفه  فريق القلعة بنتيجة 5 أشواط دون مقابل رافعا رصيده النقطي الى 4 نقاط من فوزين وفي نفس المجموعة تلقى فريق الإتحاد خسارة ثقيله من مضيفه فريق ضمك بنتيجة أشواط وتمكن فريق وج من الفوز على ضيفه فريق الشباب بنتيجة 3 اشواط مقابل 2.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.