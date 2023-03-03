دوري الأندية الممتازة للبلياردو .. الفتح والأهلي يتصدران ترتيب المجموعات

الرياض – محمد الجليحي

تصدر فريق الفتح ترتيب فرق المجموعة الأولى في ختام مواجهات الجولة الثانية من الدوري السعودي للأندية الممتازة للبلياردو بعد فوزه اليوم الجمعة على ضيفه فريق القادسية بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 رافعا رصيده النقطي الى 4 نقاط من فوزين ومتصدر الترتيب .

و في نفس المجموعة حقق فريق الهلال الفوز على ضيفة فريق مضر بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 وبذات النتيجة تمكن فريق الإتفاق من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الزلفي .

كما تصدر فريق الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في ختام مواجهات الجولة الثانية من الدوري السعودي للأندية الممتازة للبلياردو بعد فوزه اليوم الجمعة على مضيفه فريق القلعة بنتيجة 5 أشواط دون مقابل رافعا رصيده النقطي الى 4 نقاط من فوزين وفي نفس المجموعة تلقى فريق الإتحاد خسارة ثقيله من مضيفه فريق ضمك بنتيجة أشواط وتمكن فريق وج من الفوز على ضيفه فريق الشباب بنتيجة 3 اشواط مقابل 2.