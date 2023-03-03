تويتر تتيح خدمتها المدفوعة “بلو” في 22 بلدًا جديدًا

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أتاحت شركة توتير خدمتها (تويتر بلو) في 22 بلدًا جديدًا، وذلك استمرارًا لتوسيع وصول المستخدمين إلى الخدمة التي يُأمل أن تزيد عائدات الشركة، وفقا لتقرير aitnews.

وكانت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية قد أطلقت (تويتر بلو) بادئ الأمر في البلدان الناطقة بالإنجليزية، مثل: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، بالإضافة إلى اليابان.

و أعلنت مطلع شهر فبراير الماضي عن إتاحتها في بلدان أخرى تُستخدم فيها المنصة كثيرًا، مثل: المملكة العربية السعودية، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وفرنسا.

و ركزت تويتر على إتاحة الخدمة في دول أوروبا الأخرى، مثل: هولندا، وبولندا، وإيرلندا، وبلجيكا، والسويد، ورومانيا، والتشيك، وفنلندا، والدانمارك، واليونان، والنمسا، وهنغاريا، وبلغاريا، وليتوانيا، وسلوفاكيا، ولاتفيا، وسلوفينيا، وإستونيا، وكرواتيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وقبرص.

وبعد إضافة هذه البلدان، أصبحت قائمة البلدان التى توفر خدمة (تويتر بلو) تضم 37 بلدًا في جميع أنحاء العالم، وذلك منذ إطلاقها أول مرة في شهر ديسمبر الماضي مقابل 8 دولارات أمريكي مع ميزة علامة التحقق الزرقاء.