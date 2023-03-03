باولو ديبالا يهدد بمقاضاة يوفنتوس

هدد الأرجنتيني باولو ديبالا (29 عامًا) لاعب روما الإيطالي، برفع دعوى قضائية ضد ناديه السابق يوفنتوس لوجود مستحقات مالية متأخرة.

وقال ديبالا- بحسب ما نقلته “وكالة الأنباء الإسبانية” اليوم الجمعة: إن لديه رواتب متأخرة لدى يوفنتوس تتراوح بين 3 و3.5 مليون يورو.

دافع ديبالا -بطل مونديال قطر 2022- عن ألوان يوفنتوس بين عامي 2015 و2022، قبل أن ينتقل إلى روما في صفقة انتقال حر بالمجّان.

وأكّد الجناح الأعسر للمنتخب الأرجنتيني، أن الموعد النهائي لتحصيل الرواتب المتأخرة من يوفنتوس هو أبريل 2023، وإلا سيلجأ للقضاء.

تعود فصول القصة إلى 2020 حينما وافق لاعبو يوفنتوس على تأجيل دفع 4 شهور من رواتبهم، بسبب الأزمات المالية الناتجة عن جائحة كورونا، ويؤكد ديبالا أن لديه وثائق من النادي الملقّب بـ”البيانكونيري” تثبت أنه لم يتلق تلك المستحقات إلى الآن، وأن آخر ميعاد للدفع هو شهر أبريل المقبل.

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سجّل ديبالا 12 هدفًا بقميص روما في الموسم الحالي على مستوى كل البطولات، إضافة إلى تقديم 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

شاهد أهداف ديبالا مع روما في الموسم الحالي