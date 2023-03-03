“العنزي وموراليس” يفوزان بتحدّي الخيّالة المحليّ

*جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية تذهب ليوسف محمد

*الحفل 100 شهد 11 شوطًا بجوائز بلغت قيمتها 845 ألف ريال

الرياض- محمد الجليحي

تقاسم الخيّالان نايف العنزي ولويس موراليس المركز الأول في تحدّي الخيّالة المحليّ، الذي أقيم على 4 أشواط، اليوم الجمعة، ضمن سباقات الحفل الـ100 من موسم نادي سباقات الخيل.

وتألّف الحفل، الذي جرى على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية، من 11 شوطًا، جرى الثاني والثالث والسادس والسابع منها تحت مسمى تحدّي الخيّالة المحليّ.

ووصل إجمالُ جوائز الأشواط الـ11 إلى 845 ألف ريال، للأبطال وأصحاب المراكز المتقدّمة.

*التحدّي 4 أشواط

قطع “فخر السعد”، بقيادة من الخيّال كاميلو أوسبينا، الشوط الثاني من الحفل، أول أشواط تحدّي الخيّالة المحليّ، في 1.11.09 دقيقة، وحقّق المركز الأول، لإسطبل السعد، بإشراف المدرّب عبد العزيز المطوّع.

وحسم الفارس نايف العنزي ثاني أشواط التحدّي لصالحه، وقطع بالجواد “هيسلوود” لمالكه فهد ضيدان جريس العتيبي، مسافة 2100 متر في 2:08.05 دقيقة، بإرشاد من المدرّب بدن السبيعي.

وأسفر الشوط السادس، ثالث أشواط التحدّي، عن حصول “لويجان”، المملوك لفيصل سعد مشرف بن شنان، على المركز الأول، مع الفارس لويس موراليس وبإرشاد من المدرّب أحمد السحيمي، وقطع الجواد مسافة 1600 متر في 1:40.10 دقيقة.

واختتم الشوط السابع من الحفل التحدّي، وانتهى بحلول “أميرة فهد” لمالكها فهد عبد العزيز الجبر، مع الخيّال أحمد الأزهري والمدرب عبد الله الحمد، في المركز الأول، بزمن 1:28.17 دقيقة.

وبعد انتهاء الأشواط الأربعة، حلّ نايف العنزي ولويس موراليس في المركز الأول، تلاهما أحمد الأزهري.

وجمع كلٌّ من العنزي وموراليس 25 نقطة، مقابل 23 للأزهري، و22 لريان الطويرش، و17 لكاميلو أوسبينا، و11 لأصيل السرحاني، و9 لأليكسس مورينو، و7 لكلٍّ من فهد وعادل الفريدي، و4 لتركي العوفي، و2 لعبد الله العوفي.

الخيل المبتدئة

انطلق الحفل الـ100 قبل عصر اليوم بشوط للخيل المبتدئة (مستورد وإنتاج) عمر 3 سنوات.

وفاز به “ألاباتيت”، المملوك لأبناء مشعل سرور مطلق الزايدي، مع الخيّال نايف العنزي وبإرشاد من المدرب سعود رزيق، واستغرق الجواد 1:40.06 دقيقة لطيّ مسافة الشوط، البالغة 1600 متر.

* “نبراس”.. بطل العشبيّ

احتضن المضمار العشبيّ الشوط الرابع من الحفل، والذي امتدّ 2100 متر، وخُصِّص للخيل العربية المبتدئة بعمر 4 سنوات فأكثر.

وحصد “إتش إم نبراس”، المملوك لرفاعي صنت الغريبان، المركز الأول، مع الخيّال نايف العنزي، وبتوجيهات المدرّب ناصر فواز، وقطع الجواد المسافة في 2:23.05 دقيقة.

* “عالي صعود” يفوز

خصّص النادي الشوط الخامس للخيل المبتدئة، إنتاج محليّ أمهار وحصن عمر 3 سنوات.

وحصل على المركز الأول “عالي صعود”، لمالكه الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.

وبإرشاد من المدرب شالح العضياني، قاد الخيّال لوريس موراليس الجواد الفائز إلى قطع مسافة 1400 متر في دقيقة و28 ثانية.

“لوجينا”.. الأولى

أسفر الشوط الثامن، الذي خُصِّص للأفراس المبتدئة -مستورد وإنتاج عمر 3 سنوات- عن حصد “لوجينا”، المملوكة لمحمد إبراهيم حمد المطوع، المركز الأول، بعدما قطعت 1600 متر في 1.41.83 ثانية. وفازت الفرس مع الخيّال فواز ونّاس وبإرشاد من المدرب محمد المطوّع.

التقديرية.. لـ”مادح”

أهدى الجواد “مادح” جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية للمالك والمنتج يوسف محمد عبد الرحمن الطريف، بعدما حلّ أولًا في الشوط التاسع من الحفل.

وخاض “مادح” الشوط الذي امتدّ لـ1800 متر بقيادة الخيال فهد الفريدي وإرشاد المدرب محمد الحرابي، وقطَعَه في 1:54.58 دقيقة.

وخصّص النادي شوط جائزته التقديرية للإنتاج مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات.

“العاشر” من نصيب “مردد”

انتهى الشوط العاشر، الذي تنافست فيه خيل مبتدئة، إنتاج محليّ عمر 4 إلى 5 سنوات، بفوز “مردد”، المملوك لأبناء عبد الكريم مفضي عواد العجمي، وتسجيله زمن 1:55.66 دقيقة، احتاجها لطيّ مسافة 1800 متر.

وقاد الخيّال عبد الله العوفي الجواد إلى حسم الشوط، بإرشاد من المدرّب فيصل العجمي.

تحدّي النادي

اختُتِم الحفل بتحدّي نادي سباقات الخيل، وحسَمَه “زوران زوران”، لمالكه فهد هيف محمد القحطاني، بطيّ مسافة 1800 متر في 1:52.09 دقيقة.

وحدّد النادي العمر في هذا الشوط بـ4 سنوات وأكثر للمستورد والإنتاج مفتوح الدرجات.

وقاد الخيال محمد الدهام “زوران زوران” إلى المركز الأول، بإرشاد من المدرب بدر سعود رزيق.

3 كؤوس في الحفل 101

ويحتضن الميدان ذاته، غدًا السبت، الحفل الـ101 من موسم النادي، الذي يشتمل أيضًا على 11 شوطًا، أبرزها الأشواط الثلاثة الأخيرة، التي تحسم كؤوس الأمن العامّ والهيئة العامّة للموانئ وبطولة الـ1000.

وترتفع الجوائز غدًا إلى 1275000 ريال، بينها 300 ألف للشوط الـ11، على بطولة الـ1000، أغلى أشواط الحفل.