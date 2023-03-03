الرياضة العبيدي: سعداء بمشاركة 14 ناديًا من دوري” يلو” في أغلى الكؤوس

جدة- البلاد

أكد رئيس رابطة أندية الدرجة الأولى طلال بن عبدالله العبيدي باسمه وكافة أعضاء مجلس إدارة الرابطة ومنسوبيها بأن قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة 14 نادياً من دوري” يلو” للمحترفين في النسخة القادمة من كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – يعد قراراً سعيداً لكل أندية رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين للعودة بالمشاركة في المسابقة الأغلى. وقال:” نحن في رابطة أندية الدرجة الأولى سعداء جدًا بهذا القرار والمشاركة في هذا المحفل الغالي والمسابقة الأغلى، ولا شك أن المنافسة بين أندية دوري” يلو” ستزيد من أجل الحصول على المراكز 14 الأولى للمشاركة في بطولة سيدي خادم الحرمين الشريفين، مما يثري المنافسة الفنية بين الفرق ويرفع من درجة الإثارة في الدوري نظرًا لما تحمله هذه البطولة من أثر كبير في قلوب كل منسوبي الرابطة والأندية، فالمشاركة في هذه البطولة الغالية مصدر فخر واعتزاز وتشريف لجميع الرياضيين في وطننا الغالي، وتكريم لأبناء هذا الوطن المعطاء”. واختتم حديثه: “كل الشكر للزملاء في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهنيئاً لجميع الرياضيين بفتح المجال لأكبر عدد من الأندية للمشاركة في الكأس الغالية”.