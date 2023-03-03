الخطوط الجوية العراقية تعلن افتتاح خط بغداد- الدمام

البلاد- وكالات

أعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن إفتتاح وجهة جديدة بين بغداد والدمام.

وذكرت إدارة الشركة في بيان أنها “افتتحت رسميًا وجهة جديدة للناقل الوطني بين بغداد والدمام التي تعد عاصمة المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية”.

وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين،وفق البيان، أنه “إستناداً لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي تم تشغيل هذا الخط لأهميته في توسيع النشاط التجاري والإستثماري والسياحي بين البلدين”.

وتابع، أنه “من المؤمل قريباً إفتتاح وجهات جديدة إقليمية ودولية إنسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي يدعم الإنفتاح على مختلف بلدان المنطقة والعالم”.