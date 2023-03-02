منظمة العمل الدولية: المملكة الأولى بين دول العشرين في إنتاجية العامل

البلاد- متابعات

قالت منظمة العمل الدولية (ILO) في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنوياً حول إنتاجية العامل، أن معدل إنتاجية العامل بالمملكة هو أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية، وأن المملكة العربية السعودية حققت المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين، في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، حيث كانت القيمة المحققة هي (4.9%).

وأضافت منظمة العمل الدولية أن هذا المعدل قد وصل في عام 2019 إلى (3.6%)، وارتفع في عام 2021 إلى (4.4%)، قبل أن يصل في عام 2022 لأعلى مستوياته.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتشارك مع الجهات الحكومية، أسهمت في تحقيق هذا المنجز من خلال مبادراتها في تطوير وتنظيم سوق العمل السعودي وتعزيز جاذبيته وتحسين كفاءته الإنتاجية وفقاً لإستراتيجية سوق العمل.