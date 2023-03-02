مالك تشيلسي يخطط “لهدم” ملعب ستامفورد بريدج

يخطط الأمريكي تود بوهلي مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لهدم ملعب “ستامفورد بريدج” وبناء ملعب جديد بحسب يومية “تلغراف” البريطانية.

وذكرت “تلغراف” أنها حصلت على معلومات تفيد بتحركات لدى إدارة تشيلسي لبناء ملعب جديد مكان الملعب الحالي، غربي العاصمة لندن.

يلعب تشيلسي مبارياته في أرضية ملعب “ستامفورد بريدج” منذ تأسيس النادي عام 1877، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 42 ألف مقعد.

ويهدف بوهلي المستحوذ على النادي في أكتوبر 2022 خلفًا للروسي رومان أبراموفيتش، إلى بناء ملعب أكبر على الطرار الحديث للمعمار.

التكلفة الأولية التي قدّرتها “تلغراف” لهدم “ستامفورد بريدج” وبناء ملعب جديد لتشيلي يسع لـ60 ألف مقعد، بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني.

في حين يريد بوهلي شراء قطعة أرض بجوار “ستامفورد بريدج” تبلغ مساحتها 1.2 فدّان ومملوكة لجمعية “ستول للإسكان” لاستخدامها كمساحة خضراء وساحات للمشجعين داخل محيط الاستاد، حيث تتراوح قيمتها بين 50 و60 مليون جنيه إسترليني.