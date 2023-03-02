الرياضة

فوز” أرتا سولار” الجيبوتي و” فحمان اليمني” في الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية

صحيفة البلادaccess_time10 / شعبان / 1444 هـ       2 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
انطلقت اليوم الخميس، تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بمباراتين جمعت الأولى بين أرتا سولار الجيبوتي، وفولكان من جزر القمر، والثانية بين فحمان العماني وهورسيد الصومالي، على الملعب الرديف الرئيسي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.
ففي المباراة الأولى، حقق أرتا سولار الفوز بهدفين دون رد على حساب فولكان، سجلهما اللاعبان سالمون كالو وصامويل أكينوا، ليضمن الفريق تأهله إلى المباراة النهائية من الدور التمهيدي.

وفي المباراة الثانية، حسم فحمان التأهل لملاقاة أرتا سولار، بعد فوزه على هورسيد بثلاثية دون مقابل، سجلها اللاعب سليمان أحمد (هدفين) ومحمد مهدي.

بتلك النتيجة، يلتقي أرتا سولار مع فحمان مساء يوم الأحد المقبل، والفائز منهما يتأهل إلى الدور الأول من البطولة، بينما ستقام مراسم القرعة يوم الاثنين في مدينة الرياض، خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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