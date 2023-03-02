صندوق الاستثمارات يطلق منتدى الشراكة مع القطاع الخاص

البلاد – الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص خلال يومي 14 – 15 مارس الجاري، في فندق الفورسيزونز بمدينة الرياض.

وقال الصندوق إن المنتدى يجمع مختلف المستثمرين والمورّدين بشركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن المنتدى يسعى إلى أن يكون جسراً يربط بين الصندوق وشركات محفظته مع القطاع الخاص المحلي بهدف تمكينه، وتعزيز توطين سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الرئيسية، حيث يعد تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسية في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وذكر أن برامج المنتدى صُمّمت لتكون منصة لتبادل الحوار بين صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له والقطاع الخاص ، وسيتضمن المنتدى الإعلان عن عدد من البرامج الرئيسية المصمّمة للقطاع الخاص، والتي ستسهم في تعزيز الشراكة معه عبر تقديم فرص استثمارية بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته.

كما سيتم الإعلان عن العديد من الشراكات الرئيسية بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، وستُسهم هذه الشراكات في تعزيز جهود الصندوق للعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لتنمية اقتصاد المملكة.