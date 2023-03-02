شاهد.. الوحدة يخطف تعادلًا قاتلًا أمام الهلال

جدة- محمود العوضي
تصوير- عبدالعزيز المتعاني
خطف فريق الوحدة تعادلاً مثيرًا أمام الهلال بثلاثة أهداف لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن.
🎥 هدف الهلال الأول
⚽️ ميشايل
#️⃣ #الوحدة_الهلال pic.twitter.com/y9iROQapM1
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 2, 2023
🎥 هدف التعادل للوحدة
⚽️ أوسكار دوارتي
#️⃣ #الوحدة_الهلال pic.twitter.com/bBzvA7FGS2
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 2, 2023
🎥 هدف الهلال الثاني
⚽️ إيغالو
#️⃣ #الوحدة_الهلال pic.twitter.com/QxqqDqD8pA
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 2, 2023
تقدم فريق الهلال مُبكرًا بعد مرور دقيقتين عن طريق لاعبه ميشايل ديلغادو، قبل أن يتعادل أوسكار دورارتي للوحدة بهدف في الدقيقة 24 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.
🎥 هدف التعادل للوحدة
⚽️ أنسيلمو
#️⃣ #الوحدة_الهلال pic.twitter.com/Gqg9EJB67F
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 2, 2023
وفي الشوط الثاني، تقدم الهلال بهدف ثانٍ عن طريق لاعبه أوديون إيغالو في الدقيقة 51، قبل أن يتعادل أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 57 للوحدة، ثم أضاف سعود عبدالحميد الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 90+3، ولكن عاد الوحدة وسجل الهدف الثالث عن طريق لاعبه سلطان السوادي في الدقيقة 90+9.
🎥 هدف الهلال الثالث
⚽️ سعود عبدالحميد
#️⃣ #الوحدة_الهلال pic.twitter.com/JrdVRfSnjS
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 2, 2023
🎥 هدف التعادل للوحدة
⚽️ سلطان السوادي
#️⃣ #الوحدة_الهلال pic.twitter.com/86ynShajvi
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 2, 2023
بتلك النتيجة، رفع فريق الهلال رصيده إلى النقطة 33 في المركز الرابع، فيما رفع فريق الوحدة رصيده إلى النقطة 20 في المركز 12.
🎥 أجواء ملعب النار.. نار 🤩🔥#الوحدة_الهلال pic.twitter.com/C5jfnUYby3
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 2, 2023