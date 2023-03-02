الرياضة

شاهد.. الوحدة يخطف تعادلًا قاتلًا أمام الهلال

صحيفة البلادaccess_time10 / شعبان / 1444 هـ       2 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- عبدالعزيز المتعاني

خطف فريق الوحدة تعادلاً مثيرًا أمام الهلال بثلاثة أهداف لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن.

تقدم فريق الهلال مُبكرًا بعد مرور دقيقتين عن طريق لاعبه ميشايل ديلغادو، قبل أن يتعادل أوسكار دورارتي للوحدة بهدف في الدقيقة 24 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، تقدم الهلال بهدف ثانٍ عن طريق لاعبه أوديون إيغالو في الدقيقة 51، قبل أن يتعادل أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 57 للوحدة، ثم أضاف سعود عبدالحميد الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 90+3، ولكن عاد الوحدة وسجل الهدف الثالث عن طريق لاعبه سلطان السوادي في الدقيقة 90+9.

بتلك النتيجة، رفع فريق الهلال رصيده إلى النقطة 33 في المركز الرابع، فيما رفع فريق الوحدة رصيده إلى النقطة 20 في المركز 12.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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