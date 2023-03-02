شاهد.. أهداف مباراة أرسنال وإيفرتون 4-0

ابتعد أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 بالفوز على ضيفه إيفرتون بأربعة أهداف نظيفة سهرة الأربعاء.

أقيمت المبارة في ملعب “الإمارات” معقل أرسنال لحساب إحدى مؤجلات الجولة الـ7، أمام حضور جماهيري قارب 60 ألف مشجّع.



وعزز أرسنال صدارته للبريميرليغ بواقع 60 نقطة، متقدمًا بفارق 5 نقاط على حامل اللقب في آخر نسختين مانشستر سيتي (55).

أهداف أرسنال ضد إيفرتون بدأها الإنجليزي بوكايو ساكا بالدقيقة 40، وضاعف النتيجة زميله البرازيلي غابريل مارتينيلي بالدقيقة 45.

تواصلت أهداف أرسنال ضد إيفرتون في الشوط الثاني عبر النرويجي مارتن أوديغارد بالدقيقة 71. ثم مارتينيلي من جديد بالدقيقة 80.

شاهد أهداف أرسنال وإيفرتون 4-0