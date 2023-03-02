تعزيز قدرات المواهب بقطاع الأزياء

البلاد ـ الرياض

تنظم هيئة الأزياء اليوم الخميس، لقاءً مفتوحاً افتراضياً بعنوان “فعاليات هيئة الأزياء”، تلتقي خلاله بالمهتمين بالقطاع، والتجارة بالتجزئة، إلى جانب المهتمين بحضور الفعاليات من مختلف شرائح المجتمع؛ للتعريف بالفعاليات التي تنظمها الهيئة على مدار العام، والفائدة منها، إلى جانب أثرها على المجتمع، وتأثيرها اقتصادياً.



ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة الأزياء على تنظيمها، كنافذة اتصالية مفتوحة مع مجتمع الأزياء بالمملكة، وذلك بهدف تعريفهم بأنشطة الهيئة وبرامجها، وإستراتيجيتها الرامية إلى تطوير القطاع، وتمكين المواهب المحلية، والارتقاء بقطاع الأزياء في المملكة ليسجل حضوره عالمياً، ويكون مسهماً في الناتج المحلي، ومستداماً.



وسيركز اللقاء على عدة محاور، تشمل نبذةً تعريفية عن دور وأهداف الهيئة متضمنةً رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية نحو تطوير القطاع، إلى جانب أهداف الهيئة من إقامة الفعاليات المتخصصة، واستعراض لأنواع الفعاليات التي تنظمها على مدار العام، ومنها الفعاليات المقامة بحد ذاتها كمستقبل الأزياء الذي يقام سنوياً، أو الفعاليات التي تندرج تحت برامج الهيئة مثل 100 براند سعودي، إضافةً إلى أماكن إقامة الفعاليات، ومنها المحلية والعالمية، وكذلك أثر إقامة هذه الفعاليات. يشار إلى أن هيئة الأزياء تأسست مع بزوغ نجم وزارة الثقافة وأهدافها الطموحة لكي تكون ممكناً وداعماً لقطاع الأزياء في المملكة.

ويتركز دور الهيئة في دعم مجتمع الأزياء وتطوير بيئة تنموية للقطاع مع الحرص على تغطية كافة مراحل سلسلة القيمة بدءاً بعملية التصميم ومروراً بالإنتاج والتطوير وإدارة دورة حياة المنتج. وتتمثل رؤية الهيئة في الارتقاء بقطاع الأزياء في المملكة من خلال الثقافة، وبالتالي تعزيز التراث والهوية الوطنيين، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات العالمية وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تمكين وتطوير قطاع الأزياء وتحقيق ازدهاره ليكون مستداماً وجامِعاً ومتكاملاً في مختلف مراحل سلسلة القيمة، وتعزيز المواهب والخبرات والكفاءات المحلية.