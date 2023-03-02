الإقتصاد

تعزيز التعاون مع كازاخستان في الطاقة

صحيفة البلادaccess_time10 / شعبان / 1444 هـ       2 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض أمس، اجتماعاً مع وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان أكشولاكوف بولات، ورئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية الكازاخستاني ألماس آدام ساتكالييف، حيث بحث الاجتماع سبل التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، إلى جانب مناقشة تطورات أوضاع سوق الطاقة العالمية.

وناقش الاجتماع التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز، والبتروكيماويات والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، ومجالات الطاقة المتجددة وتطوير مشروعاتها، والعمل على توطين منتجاتها وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتبادل الخبرات المتعلقة بهذه المجالات.

وشهد سمو وزير الطاقة ووزير الطاقة في جمهورية كازاخستان، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين شركة “أكوا باور”، ووزارة الطاقة في جمهورية كازاخستان وصندوق الثروة السيادية الكازاخستاني “سامروك كازينا”، لإدارة وتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج طاقة الرياح وتخزين الطاقة المتجدّدة داخل بطاريات بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.