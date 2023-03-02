البلاد ـ الرياض

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، ورشة عمل حول تصنيف المدارس الأهلية والعالمية ومعايير المدارس المتميزة منها التي توجد في المملكة، وذلك بمقر الهيئة بالرياض. وأكد المدير التنفيذي لمركز “تميز” الدكتور أحمد الجبيلي، أهمية اللجنة ودورها في إعداد معايير التصنيف ومعايير المدارس المتميزة الأهلية والعالمية للنهوض بمنظومة قطاع التعليم العام الأهلي وتجويده، وتعزيز النمو فيه بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات برنامج تنمية القدرات البشرية. وشملت الورشة التي شارك فيها ممثلو بعض الجهات منها: “وكالة التعليم الأهلي بوزارة التعليم، واللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية، وبعض المستثمرين في مجال التعليم”، تقديم تعريفي باستعراض النماذج الدولية والنموذج المقترح للتصنيف، ومعايير المدارس المتميزة الأهلية والعالمية في المملكة، واستعراض تلك المعايير بشكل تفصيلي.وهدفت الورشة إلى وضع معايير محددة، وإعداد نظام لتصنيف أداء منشآت التعليم الأهلي والعالمي؛ لقياس مستوى الأداء والجودة التعليمية، ورفع مستوى التعليم الأهلي والعالمي بالمملكة.