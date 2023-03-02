تركيا تستعيد مطلوبًا في انهيارات الزلزال من طاجكيستان

البلاد- متابعات

استعادت السلطات التركية مراد غوكسال دالكليتش، المسؤول عن الإشراف العلمي على إنشاء أحد المباني المنهارة في هاتاي، جنوب البلاد، بعد فراره إلى طاجيكستان.

وقالت مصادر أمنية إن دالكليتش، كان المسؤول عن التصميم والإشراف العلمي على مشروع «بناية كارتوبو» في حي بيلين في هاتاي، والتي انهارت في زلزالي 6 فبراير، ما تسبب في مقتل 20 شخصًا من سكانها تحت الأنقاض، ثم فر إلى طاجيكستان.

وأشارت إلى أن السلطات التركية تواصلت مع نظيرتها في طاجيكستان وطلبت عدم السماح له بالخروج من المطار، بعد اكتشاف مغادرته على طائرة من مطار إسطنبول، وبالفعل تم اعتقاله وإعادته إلى إسطنبول على الطائرة ذاتها، حيث لم يسمح له بالنزول.

وكان مكتب المدعي العام في هاتاي أصدر مذكرة توقيف ضد دالكليتش، في إطار التحقيقات الجارية بشأن المتورطين في مخالفات البناء التي تسببت في انهيار كثير من المباني خلال زلزالي 6 فبراير.

وجرى القبض على دالكليتش فور وصوله إلى إسطنبول، وأرسل إلى السجن انتظاراً للتحقيقات وإحالته إلى المحكمة.

يذكر أن السلطات التركية ألقت القبض على 203 من المقاولين والمتورطين في مخالفات البناء.