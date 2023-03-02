تحدّي الخيّالة المحليّ يجمع نجوم “كأس السعودية”

– مجموع جوائز أشواط الجمعة والسبت أكثر من مليوني ريال

– منافسة حامية بين أبطال “المنيفة” و”العبية” و”طويق” و”الديربي” وكأس نادي سباقات الخيل

الرياض- محمد الجليحي

يحتضن ميدان الملك عبد العزيز في الجنادرية، سباق تحدي الخيالة المحلي، ضمن فعاليات الحفلين الـ١٠٠ والـ١٠١ -غدًا الجمعة وبعد غدٍ السبت- من موسم نادي سباقات الخيل، اللذين تتخطّى جوائز أشواطهما أكثر من مليوني ريال.

ويشارك في تحدّي الخيّالة المحليّ، نخبة من أبرز فرسان الموسم، بينهم عادل الفريدي، وكاميلو أوسبينا، ولويس موراليس.

وخاض عديد من فرسان التحدّي أشواطًا من بطولة كأس السعودية، الجمعة والسبت الماضيين، وفاز بعضهم بكؤوس، مثل موراليس الذي حصد كأس نادي سباقات الخيل مع الجواد “سلفان”، ولقب شوط الديربي السعوديّ مع الجواد “كومشنر كنق”، والفريدي الذي اقتنص كأس العبية للخيل العربية الأصيلة مع الجواد “تلال الخالدية”.

وينافس في التحدّي عبد الله العوفي، بطل كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة، في بطولة كأس السعودية، مع الجواد “عسفان الخالدية”، وكاميلو أوسبينا، الذي قاد الجواد “الكتابليتي” إلى لقب كأس طويق، ضمن البطولة نفسها.

* الفريدي يتصدّر فرسان التحدّي

يتصدّر الفريدي فرسان التحدّي من حيث عدد النقاط المجموعة خلال الموسم، بـ91 نقطة، يليه العوفي بـ81 نقطة، ثم أوسبينا بـ56 نقطة، ثم نايف العنزي بـ41 نقطة.

وإضافةً إلى تحدّي الخيّالة المحليّ، يعدّ الشوطان التاسع والحادي عشر من أهمّ سباقات الحفل الـ100. ويحصل الفائز بالشوط التاسع على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، ويقام الشوط الحادي عشر تحت مسمّى تحدّي نادي سباقات الخيل.

ومن أهمّ أشواط يوم السبت، الحفل الـ101، ثلاثة الأشواط الأخيرة، الـ٩ والـ١٠ والـ١١. إذ يقام التاسع على كأس الأمن العامّ، والعاشر على كأس الهيئة العامّة للموانئ، والأخير على لقب بطولة الـ١٠٠٠.

ويتسابق المشاركون في الحفلين على مضامير الرمال باستثناء شوطين على العشب، للخيول المبتدئة، أحدهما محتمل.

ويحيط النادي سباقات الحفلين بفعاليات متنوعة رياضية وترفيهية موجّهة إلى الحضور الجماهيريّ.