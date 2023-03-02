انقطاع خدمة “نتفلكس” وتعطل البث لآلاف المستخدمين

البلاد – متابعات

تعطلت خدمات بث الفيديو على نتفلكس عن آلاف المستخدمين اليوم الخميس، وفقًا لموقع Downdetector الخاص بتتبع انقطاع الخدمة.

كان هناك نحو 1800 تقرير في Downdetector ، والذى يجمع تقارير الحالة من عدد من المصادر، حيث أبلغ 55% من المستخدمين عن مشكلات في الموقع.

وخفضت خدمة البث المباشر الشهر الماضي أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها في بعض البلدان حيث كانت تتطلع إلى الحفاظ على نمو المشتركين وسط المنافسة الشديدة والإنفاق الاستهلاكي المتوتر.

تتطلع Netflix ، التي تعمل في أكثر من 190 دولة، إلى زيادة حصتها في المناطق الدولية الأحدث مع تشبع أسواق الولايات المتحدة وكندا، وأضافت الشركة حوالي 7.6 مليون مشترك في الربع الرابع بعد نزيف عدد المشتركين في النصف الأول من عام 2022.