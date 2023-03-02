انفجار هائل بمصنع حربي في روسيا وقت اختبار طائرة

البلاد – وكالات

قالت شركة يونايتد إيركرافت كوربوريشن ، أكبر شركة لتصنيع الطائرات الحكومية في روسيا، اليوم الخميس، إن الاختبار الذي تم إجراؤه على طائرة نقل عسكرية جديدة فشل، مؤكدة وفاة موظف وإصابة عدد آخر نتيجة الحادث.

وبحسب موقع”censor »، وقع الحادث في مصنع “أفياستار” في مدينة أوليانوفسك الواقعة في منطقة الفولجا الروسية، والمصنع متخصص في إنتاج وصيانة طائرات النقل العسكرية والمدنية.

وقالت شركة يونايتد إيركرافت كوربوريشن ، في بيان، إن “موظفًا واحدًا على الأقل في المصنع توفي في الحادث”، مضيفة أن عدة آخرين أصيبوا، على الرغم من عدم الكشف عن العدد الدقيق.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن خدمات الطوارئ أن خمسة أشخاص على الأقل تضرروا من الحادث.

ووفقًا لوكالة الإعلام الروسية، فقد وقع الحادث عندما كان يتم اختبار هيكل الطائرة للتأكد من سلامتها الهيكلية.